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Suudi Arabistan umre için kapılarını açıyor

Suudi Arabistan'ın koronavirüs önlemleri nedeniyle yaklaşık 6 ay önce durdurduğu umre ziyaretleri yeniden başlıyor. Reuters'ın haberine göre Suudiler, 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından umre ziyaretlerine izin verecek.

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Suudi Arabistan devlet televizyonu, Suudi Arabistan'ın 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından umre ziyaretlerine izin verileceğini aktardı.

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, 1 Kasım'dan itibaren yurtdışından umre ziyaretlerine izin verileceğini açıkladı. Öte yandan, yurtiçinde umre ziyaretlerine ise 4 Ekim'den itibaren %30 kapasiteyle izin verileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan merkezli Ukaz gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın umre ziyaretlerine kademeli dönüş planı, ilk olarak yurt içinden ziyaretlere izin verilmesinin beklendiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında umre ziyaretlerini yaklaşık 6 ay önce durdurmuştu.

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