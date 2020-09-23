6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı

Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire'de 6 ülkenin katılımıyla imzalanan kuruluş anlaşmasıyla, bölgesel bir kuruluşa dönüştürüldü.

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Doğü Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türkiye'nin haklı mücadelesi devam ederken, Türkiye'ye karşı adımlar atılmaya devam ediyor.



BBC'nin haberine göre Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Ürdün'ün video konferansla yapılan törende imzaladığı kuruluş anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'den doğalgaz ihracatını teşvik etmek isteyen altı ülkenin oluşturduğu forum, resmi bir statü kazandı.

Türkiye'nin rakipleri bir araya geldi

Grup, aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz çıkarma tartışmasında, Türkiye'nin bölgesel rakiplerini bir araya getiriyor.

Ayrıca İsrail, forumun Arap komşularıyla ilişkilerini güçlendirmesini umuyor.

Filistin de forumun bir parçası

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA, daha önce Filistin Yönetimi'nin de anlaşmaya imza koyacağını bildirmişti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, yaptığı yazılı açıklamada Filistin Yönetimi'nin de Forum'un bir parçası olduğunu söyledi.