ABD Başkanı Trump'tan Orta Doğu mesajı: Kanlı günler bitti

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna seslenen ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da kanlı günlerin geride kaldığının mesajını verdi. Trump ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda Çin'e yüklendi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti. Trump, Genel Kurula hitabında Orta Doğu'ya ilişkin mesajlar verdi.

Afganistan'daki savaşa son vererek Amerikan askerlerini ülkeye geri getirmek istediğini belirten Trump, barış istediklerini söyledi. ABD Başkanı, yeni bir Orta Doğu'nun var olacağını ifade ederek, "Kanlı günler bitti" dedi.

'Yeni Orta Doğu' vurgusu

Donald Trump, açıklamasında şunları söyledi:

"Yeni bir Orta Doğu göreceğiz. Farklı yaklaşımlarımız doğrultusunda çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Şimdi biz bir yaklaşım güdüyoruz ve bu işe yarıyor.

"Artık kanlı günler bitti" Bölgenin geleceğine yönelik daha önce hiç bu kadar olumlu yaklaşmamıştım. Artık kanlı günler bitti. Afganistan'daki savaşı sonlandırmayı planlıyoruz. Ordularımızı Amerika'ya getireceğiz. Biz güç yoluyla barış istiyoruz. Şimdi her zamankinden çok daha güçlüyüz. Silahlarımız son derece ilerlemiş düzeyde. Açık konuşmak gerekirse daha önce hiç böyle silahlarımızın olacağını düşünmemiştik bile.

"Önce Amerika"

Ve umarım bunları (silahları) kullanmamız gerekmez. Her zaman bu yönde dua ediyorum. Başarısız sonuçlar istemiyoruz. Maliyeti halklara kesilen sonuçlar istemiyoruz. Eğer halklarınız için gerçek bir iş birliği olursa siz de başarılı olursunuz. Başkan olarak geçmişteki başarısız yaklaşımları arkada bıraktım. Şimdi, 'Önce Amerika' diyorum. Sizin de kendi ülkeleriniz için bunu yapmanız gerekiyor."

"Aşıyı dağıtacağız, virüsü yeneceğiz" Trump, konuşmasında, BM'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutması çağrısı yaptı. Salgın nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel mücadelenin yaşandığını vurgulayan Trump, "Çin virüsü, 188 ülkede sayısız cana mal oldu. ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en agresif seferberliği başlattık" dedi. Nisandan bu yana koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarını azalttıklarını belirten Trump, "Çabalarımız sayesinde şu anda 3 aşı, nihai klinik deney aşamasında. Onları önden seri üretiyoruz ki hemen dağıtıma geçebilelim. Aşıyı dağıtacağız, virüsü yeneceğiz ve pandemiyi bitireceğiz" diye konuştu.

"Çin sorumlu tutulmalı"

Daha önce eşi görülmemiş bir iş birliği ve barış sürecine girildiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Biz bu aydınlık geleceğe ilerlerken, bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükumeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır."