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Pınar Gültekin soruşturmasında yönetmen Bedran Güzel’in ifadesi alındı

MUĞLA’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in canice öldürülmesine ilişkin soruşturmada film ve klip yönetmeni Bedran Güzel’in de ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

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Pınar Gültekin soruşturmasıda film ve klip yönetmeni Bedran Güzel’in de ifadesinin alındığı ortaya çıktı.  Güzel’in ifadesi Pınar’ın kaybolmasından iki gün sonra 18 Temmuz’da alınmış.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Pınar ile onu öldüren Cemal Metin Avcı’nın ‘Cüce’ adlı barında tanıştıklarını anlatan Güzel, ifadesinde şunları söyledi:

“Ben İstanbul’da yaşıyorum. Son bir buçuk aydır da Akyaka’ya gelip gidiyorum. Pınar’ı 3 veya 4 haftadır tanıyorum. Cüce Bar’da tanıştık. Cüce Bar’da arkadaşlarla oturuyorduk (Kaybolmadan önceki çarşamba akşamı). 23.50 civarı Pınar da yanımıza geldi. Birlikte oturduk. Sonra benim arabamla Akçapınar’a gittik. Orada tost yedik ve geri döndük. Pınar’ı otelinin önünde bıraktım. Evinin o civarda olduğunu biliyordum. Ben de kendi kaldığım otele gittim. Pınar sonrasında perşembe günü 10.27 sıralarında bana ‘Akyaka’nın yeni kayıtcısı, günaydınlar efendim!’ diye mesaj atmış.

‘Mesajım ona ulaşmadı’

Ben de aynı gün 12.15’te ‘Günaydın’ diye cevap yazdım. Pınar’ı 17.45 sıralarında aradım ancak telefonuna ulaşamadım. Sonra Whatsapp’tan ‘Aradım, telefon kapalı’ diye mesaj attım. Ancak mesajım ona ulaşmadı. O saatten sonra da onunla konuşmadım ve görüşmedim. Bugün itibarıyla olan bitenden haberim oldu. Bildiklerim bu kadar.”

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