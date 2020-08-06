Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Kızımın katili yalnız değil

"Bütün şüphem yanına gelen kızın üzerinde. Bu cani denilen insan bütün telefonlarını engellemişti. Zaten takıntısı vardı. Kızım onunla asla ve asla bir araya gelmemişti. Muğla’ya gidip sorabilirsiniz. Her gün görüşüp konuştuğu arkadaşları var. Bir güne bir gün benim kızım bu adamla bir çay dahi içmemiştir. Orası ufak olduğu için herkes herkesi tanır. Kızımın telefon numarasını da başkalarından alıyor. Kızımı sürekli rahatsız ediyor. Kızım onun evli olduğunu bilmiyor. O yüzden kızım ona ne yüz verdi ne de oturup çay içebileceği bir insandı. Bu durumu bütün Muğla biliyor. Bütün konuşmalarımda da hep üstüne basa basa söyledim. Buna rağmen benim kızım 27 yaşında, üniversite okumuş, fotomodellik yapan bir kız. Gidip bir caninin arabasına binecek kadar cahil bir insan değil. Gurbet ellerde bir kız” dedi.