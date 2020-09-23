Aydın'da kiralık evinden sıkılıp minibüste yaşamaya başladı

AYDIN'da 71 yaşındaki yaşlı adam, 4 yıldır minibüste yaşamını geçiriyor. Kimsesi olmayan Nazmı Sarıışık, yemek ihtiyacını aşevinden su ihtiyacını da yakındaki kahvehaneden karşılıyor. Açık havanın iyi geldiğini belirten yaşlı adam halinden memnun.

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Koçarlı'nın kırsal Şenköy Mahallesi'nde doğup, büyüyen ve hiç evlenmeyen, yıllarca çobanlık yaparak geçimini sağlayan Nazmi Sarıışık, 4 yıl önce 750 liraya hurda, motoru olmayan bir minibüs aldı. Çobanlığı bırakan, kirada oturduğu evi de boşaltan Sarıışık, satın aldığı minibüsü 3 kilometre mesafedeki Tokatbaşı mevkisindeki Koçarlı Belediyesi'ne ait araziye çekti.

Kimsesi olmayan, aldığı 600 lira yaşlılık maaşının yanı sıra çöplerden topladığı hurdaları satarak geçimini sağlayan Sarıışık, içine bir de yatak koyup, şahsi eşyalarını yerleştirdiği, elektriği ve suyu olmayan minibüste yaşamaya başladı.

Minibüsü uyumak için kullanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Ağı (AYBA) ekipleri tarafından aşevinden düzenli olarak yemek verilen Sarıışık, su ihtiyacını ise yakındaki bir kahvehaneden bidonlara doldurarak, sağlıyor. Elektriği olmadığı için akşamları daha çok kahvehanede vakit geçiren Sarıışık, yaşadığı minibüse ise daha çok uyumak için geliyor.

"Kiralık evde çok canım sıkılıyordu"

Minibüste yaşamayı çok sevdiğini ve belediyenin barınma evine yerleştirme teklifini kabul etmediğini belirten Nazmi Sarıışık, açık havanın kendisine çok iyi geldiğini, huzur bulduğunu, ömrünün sonuna kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğini söyledi. Minibüste yaşamanın kendisi için zor olmadığını da belirten Sarıışık, "Burada rahatım iyi. Daha önce yaşadığım kiralık evde çok canım sıkılıyordu" dedi.