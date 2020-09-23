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RB Leipzig Alexander Sörloth'u resmen açıkladı

Trabzonspor, RB Leipzig ile görüşmelerin başladığını, 20+2 milyon Euro karşılığında Sörloth transferinin gerçekleştiğini KAP'a bildirmişti. Alman ekibi, golcü oyuncuyu resmen açıklarken Sörloth'un veda mesajı Trabzonspor taraftarını duygulandırdı.

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RB Leipzig, Norveçli yıldız futbolcu Alexander Sörloth'un transferini kulübün resmi internet sitesi üzerinden açıklarken, açıklamada 24 yaşındaki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.  Golcü oyuncunun Alman ekibinde 19 numaralı formayı giyeceği de açıklamada yer aldı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Bonservisi Crystal Palace Kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, Leipzig Kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde Crystal Palace ve Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre Leipzig'in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a yarı yarıya paylaşılmak üzere ödeme yapacağı şu şekilde kaydedildi:

Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon avro bonus ödenecektir. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının yüzde 20'si kulübümüze ödenecektir. Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır. Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace Kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır.

Trabzonspor'dan ayrılarak Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncu Alexander Sörloth, "Kalbim biraz buruk şekilde bu tercihi yapsam da kariyerimi düşünmek zorundaydım." dedi. Bordo-mavili takımda geçen sezon 24 golle gol kralı olan Norveçli futbolcu, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile veda etti.

Sörloth'tan başkana teşekkür

Sörloth, Trabzonspor'da geçirdiği geçen sezonun kendisi için çok duygusal olduğunu ifade ederek, "Başkan Ahmet Ağaoğlu'na beni kabullenip bir baba figürü gibi davrandığı için büyük teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Burada bulunduğum süre boyunca kendisi benim için çok özeldi ve tekrar kendisine büyük teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

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