BIST 1.096
DOLAR 7,68
EURO 8,98
ALTIN 463,95
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray, Joao Mario için Inter'le temasa geçti

Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Nainggolan'dan sonra bu kez Joao Mario için Inter'in kapısını çaldı.

Abone ol

Galatasaray, orta saha transferi için arayışlarını sürdürüyor. İtalya'dan Sami Khedira'yı gündemine alan Galatasaray, bu kez Inter'in orta saha oyuncusu Joao Mario için devreye girdi.

Record'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Joao Mario için Inter'in kapısını çalan kulüplerden biri konumunda. Daha önce de Nainggolan için İtalyan kulübüyle temasa geçtiği belirtilen Galatasaray, bu kez Joao Mario'nun transferini bitirmek için devrede.

5 talibi daha var
Daha önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelen Portekizli yıldız, geride bıraktığımız sezonu Lokomotiv Moskova'da kiralık olarak geçirmişti. Oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Newcastle United, Leeds United, West Ham, Valencia ve Betis'in de ilgilendiği aktarıldı.

4 yıl önce 40 milyon euro ödenmişti
Inter, 2016'da 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan ekibinin bu kez 2022'de sözleşmesi sona erecek oyuncuyu bonservisi ile takımdan göndermek istediği aktarılmakta. Inter'in Joao Mario'nun bonservisi için 13 milyon Euro talep edeceği belirtilmekte.

27 yaşındaki Angola asıllı Portekizli orta saha, ülkesinin a milli takımı ile de 46 maçta görev yaptı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata üye uyarısı! Ankara ve İstanbul'da büyük değişim
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak
6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı
ABD Başkanı Trump'tan Orta Doğu mesajı: Kanlı günler bitti
AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten koronavirüs tedbiri ihlal cezası verildi
Eşini öldüren katilden akılalmaz savunma: Kabul etseydi öldürmeyecektim
ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Alpay kiminle evli eşi Emine Alpay ve çocukları
Binbaşı Ercan Kurt’un katili Amanoslar’da öldürüldü asker kaçırıp HDP'li Buldan'a teslm etmişti
Motorine 11 kuruş indirim geliyor
Fransa’da son 24 saatte 10 bin 8 koronavirüs vakası
Selahattin Alpay kaç yaşında aslen nereli bilinen türküleri
Liseler açılır mı 2020 MEB 9. 10. sınıflar ne zaman açılacak?
Yorumlar