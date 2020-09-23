Cavani Fenerbahçe'den dünyaları istedi transfer yalan oldu

Uruguaylı golcü Cavani, Fenerbahçe'ye transfer olmak için birtakım şartlar sunup dudak uçuklatan rakamlar isteyince görüşmeler başlamadan bitti.

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Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Edinson Cavani olmuştu. Sarı-lacivertli takımın, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

PSG ile sözleşmesi biten yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak edilirken Fenerbahçe'den gelen teklif sonrası istekleri 'pes' dedirtti.

Fenerbahçe'den dünyaları istedi

33 yaşındaki Cavani, bonservisi olmadığı için Fenerbahçe'den 3 milyon euro imza parası istedi. Cavani, 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme talep etti. Bonuslar hariç Cavani'nin 4 yıllık maliyeti 17 milyon euro, güncel kurla tam 153 milyon TL olacağı için Fenerbahçe yönetimi geri adım attı ve görüşmeler başlamadan sona erdi.

Real devreye girdi

Öte yandan Real Madrid'in Uruguaylı golcü için devreye girdiği öğrenildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Atletico Madrid'in de takıma kazandırmak istediği tecrübeli futbolcu ile görüşmelere başladı.

Barcelona ile görüştü

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun, geçtiğimiz günlerde kendisini Barcelona'ya önerdiği ancak Katalan ekibinin bu teklifi şimdilik geri çevirdiği öne sürülmüştü.

Aletico ile el sıkıştı

Aletico'nun ilk yapılan görüşmeden olumlu sonuç aldığı ve yıldız oyuncunun menajeri ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Sözleşme detaylarındaki ufak pürüzlerin giderilmesinden sonra bu transfer resmen açıklanacak.

Kariyerinde 556 maçta forma giyen Edinson Cavani, 341 gol ve 65 asist kaydetti.