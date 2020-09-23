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Hilal Özdemir kimdir kaç yaşında Hazım Körmükçü'nün eşiydi

Türk Halk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Hilal Özdemir bugün birçok vatandaş tarafından araştırıldı. Oyuncu Hazım Körmükçü ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir, 49 yaşında. 1995 yılında oyuncu Salih Güney ile nişanlanan Hilal Özdemir'in Ada ve Ayka adında iki çocuğu var.

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Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Hilal Özdemir kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Hilal Özdemir 1971 yılında İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Hazım Körmükçü ile evlenen Hilal Özdemir, 2014 yılında boşandı Ada adında bir kızı bir de oğlu var. Ayrıca Hilal Özdemir 1995 yılında Salih Güney ile nişanlandı.

Hilal Özdemir kimdir:  Hilal Özdemir kimdir, Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Sedat Sayan, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının da prodüktörlüğünü yapan ve Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek ile bir d nem evli olan prodüktör Atilla Alpsakarya sayesinde tanınır oldu.

Hilal Özdemir, 1995 yılında oyuncu Salih Güney ile nişanlandı ayrıldı.

2007 yılında yayınlanan ilk sezon “Şarkı Söylemek Lazım” yarışmasına o zamanki eşi Hazım Körmükçüile katıldı. Yarışmanın sunuculuğunu Behzat Uygur ve Zeynep Tokuş birlikte yaparken, jüride Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim vardı. İlhan Şeşen Zuhal Topal çiftinin birinci olduğu yarışmada; İlhan Şeşen – Zuhal Topal, Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın – Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz, Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar – Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel yarışmacı olarak katıldılar.

Hilal Özdemir, 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. 2014 yılında boşandı. Ada (d.2004) adında oğlu ve Ayka (d.2006) adında kızı vardır.

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