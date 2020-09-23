BIST 1.102
DOLAR 7,68
EURO 8,98
ALTIN 464,08
HABER /  DÜNYA

Dizi bağımlısı babaannenin yaptığı hata torununun ölümüne neden oldu

İNGİLTERE'de Shirley Grenfell isimli kadın, 11 aylık torununu yıkadıktan sonra elbiselerini getirmek için odasına gittiği sırada, en sevdiği diziyi izlemeye başladı. Torununun küvette olduğunu hatırlayan büyükanne, banyoya girdiğinde 11 aylık kız çocuğunu suyun içinde hareketsiz bir şekilde buldu.

Abone ol

İngiltere'nin Cornwell şehrinde yaşayan 52 yaşındaki 12 torun sahibi Shirley Grenfell, 11 aylık torununu içi su dolu küvette yıkadıktan sonra havlu ve çocuğun elbiselerini getirmek için odasına gitti. O sırada Shirley, televizyonda en sevdiği diziyi izlemeye başladı. Torununun küvette olduğunu beş dakika sonra hatırlayan büyükanne, banyoya girdiğinde 11 aylık kız çocuğu suyun içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Büyükannenin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtaramadı.

Savcılık, yaşlı kadını çocuğun ölümüne sebep olmakla suçluyor

Shirley, küvette su yüksekliğinin 15 santim kadar olduğunu ve torununu küvetteki taburenin üzerinde oturur vaziyette bıraktığını söyledi. Shirley, geri döndüğünde torununu suyun içinde boğulmuş bir şekilde bulduğunu söyledi.

Haberler.com'daki habere göre sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve uzun süre oksijensiz kaldığı için beyni büyük oranda hasar gören kız çocuğu ertesi gün hayatını kaybetti. Savcılığın ihmal sonucu çocuğun ölümüne sebep olmak suçladığı Shirley'in davası devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Atila Sertel belgelerle ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata üye uyarısı! Ankara ve İstanbul'da büyük değişim
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak
6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı
ABD Başkanı Trump'tan Orta Doğu mesajı: Kanlı günler bitti
AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten koronavirüs tedbiri ihlal cezası verildi
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da pes dedirten olay! Alacağı için çocukları kaçırıp pencere demirine bağladı
Hilal Özdemir Hazım Körmükçü ne zaman evlendi çocukları kimdir?
Trabzonspor, Vitor Hugo transferini bitirdi
Cansever hiç evlendi mi çocuğu var mı? Cansever'in gözüne ne olmuş
Hilal Özdemir kimdir kaç yaşında Hazım Körmükçü'nün eşiydi
2021 emekli memur maaş zammı ne olacak yüzde 11.46 deniyor
Yorumlar