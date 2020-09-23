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Fenerbahçe'nin hedefi Braga'dan Fabio Martins

Kanat transferi için harekete geçen Fenerbahçe, Portekiz ekibi Braga'dan Fabio Martins'i kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. TRT Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kanat transferi adayları arasına Braga forması giyen Fabio Martins'i ekledi.

Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu. 2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı.

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