Savunma Sanayii Başkanı Demir DM-5 ve DM-7'yi paylaştı: Kesintisiz atış imkanı sağlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin güvenlik güçlerinin kullanımında olduğunu belirtti. Sistemin 5.56 ve 7.62 milimetre makineli tüfekler için geliştirildiğini belirten Demir, 'kesintisiz atış imkanı sağlıyor' dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayinin, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ettiğini belirtti. Demir, "Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip." dedi.

"Sahada önemli avantaj sağlayacak"

Sözlerine devam eden Demir, "Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak" cümlelerini belirtti.

DM-5 ve DM-7'nin atış sırasında sağladığı atış kabiliyeti dikkat çekti: