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Tunceli'de 2 kardeşin ölümünde şüpheli bir durum görülmedi

İhlas Haber Ajansı

TUNCELİ'de kayıp olan ve Munzur Çayı'nda yapılan aramalar sonrasında cansız bedenleri bulunan Elazığlı 2 kardeşin, ölümünde şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. 2 kardeşin sudan karşıya geçmek isterken akıntıya kapıldığının değerlendirildiği öğrenildi.

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Olay, 13 Eylül Pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı’nda meydana geldi. Kentte özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşler, araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine çok sayıda ekibin katılımıyla havadan, karadan ve suda arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında ağabey Bozkurt Aydemir’in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerden 750 metre aşağıda Munzur Çayı’nda bir buçuk metre derinlikte ulaşıldı. Aradan 3 gün sonra bölgede AFAD koordinesinde çok sayıda ekiple yapılan arama çalışmaları kapsamında Mehmet Aydemir'in cansız bedeni araçlarını park ettiklerin yerin yaklaşık 15 kilometre ilerisinde Siliç köprüsü yakınlarında suda bulundu.

 Darp, kesici ve ateşli silahla yaralanma durumu yok 

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin her iki kardeşle ilgili yaptığı inceleme ve otopsi sonrasında vücutlarında herhangi darp, kesici, delici ve ateşli silahlanma ile ilgili bir yaralanma olmadığı belirlendi. Her iki kardeşin Munzur Çayı'ını geçmek isterken suya kapılıp boğularak yaşamlarını yitirdiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Öte yandan 2 kardeşin cenazesinin Elazığ'da defnedildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği, 13 Eylül tarihinde kaybolan ve daha sonra cansız bedenleri Munzur Çayı’nda bulunan 2 kardeşle ilgili bugün bir açıklama yaptı:

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