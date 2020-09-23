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Bill Gates'ten korona senaryosu! Salgının biteceği tarihi açıkladı

Corona virüs (covid-19) salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Bill Gates pandeminin biteceği tarih ile ilgili tahminlerini paylaştı.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip corona virüsün yol açtığı covid-19 hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. 

Fox News Sunday'e konuşan Gates, pandeminin  2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi. 

En az 1 yıl daha
Corona virüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında. 

''Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" 
Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı." dedi.

Zengin ülkeler destek sağlamalı
Başkanı olduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti. Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti. 

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