Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ucuz doğalgaz faturası için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezerviyle ilgili olarak "ithal ettiğimiz gazdan çok daha ucuza mal edeceklerini belirkerek, "2023'te sisteme dahil edilince fiyatlar da düşecek" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Dönmez, "Kara sondajlarında 2019'da son 20 yılın en büyük yurt içi üretimini yaptık, günlük 47 bin varildi. Dün, bu rakam 55 bin 260 varil oldu" dedi.

Bakan Dönmez, böyle bir keşfin ortalama gaz alış maliyetlerini teorik olarak düşüreceğini vurgulayarak, "Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz ancak bu gazı sisteme dahil etmemiz lazım. 2023'ü hedefliyoruz. Alış maliyetlerimizde de bir iyileşme olduğunda zaten yansıyacak. 2023'e kadar fiyatlar böyle gidecek gibi bir anlam çıkmasın. Bu kontratlara ilişkin müzakereler de devam ediyor. İndirim alındığında, fiyatlar düşünce bunu doğrudan satış fiyatlarımıza yansıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye gazı tek başına çıkartacak

Dönmez, Karadenizde keşfededilen doğalgazı çıkartmak için ortaklı bir çalışma planlamadıklarını söyledi.

Doğu Akdeniz'de bazı bulgular var ama...

Akdeniz'de devam eden petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak Dönmez, "Bazı bulgular var ama iddialar doğru değil ümitliyiz" dedi.

Karadeniz'de çalışmaların devam ettiğin, vurgulayan Dönmez, şu anda Sakarya Gaz Sahasındaki sondaj ve testlerin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

Rezerv yukarı yönlü revize edilecek

Bakan Dönmez, kuvvetle muhtemel 320 milyar metreküplük rezervin yukarı yönlü revize edileceğini belirterek, "İnşallah ekim ortalarına doğru bu çalışmaları da bitirmiş oluruz. Mühendislik çalışmalarını tamamlamadan kamuoyuyla, milletimizle bilgi ve bulgu paylaşmıyoruz. O açıdan şimdi devam eden çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz milletimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

LNG terminalleri

Bakan Dönmez, Türkiye'nin denize kıyısı olan bir ülke olarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi bir avantajı olduğuna da değinerek, şöyle devam etti:

"LNG terminallerimiz var. Biri özel sektörde biri BOTAŞ'ın. Son birkaç yıldır FSRU'ları sisteme bağladık. Biri İzmir'de diğeri Hatay-Dörtyol'da olmak üzere FSRU'ları sisteme bağlamış olduk. Bunlarla biz boru gazına alternatif kaynak oluşturduk. Çünkü arz güvenliği çok önemli. Boruyla getirdiğimiz gazda herhangi bir teknik arıza olduğunda ya da kontratlar konusunda anlaşmazlık olduğunda alternatifsiz kalmamanız lazım. Yıllık 45-50 milyar metreküplük tüketimin alternatiflerle tüm hazırlıklarını yapıyor olmamız lazım. Bu kapsamda Türkiye'nin arz güvenliğini hem altyapı hem kontrat olarak güvenli şekilde bugüne kadar yürüttük."