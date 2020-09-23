Karantinada olması gerekirken trafiğe çıkan sürücü yakalandı
KASTAMONU'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinada olması gerekirken dışarı çıkan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.Abone ol
Kastamonu'da Abana ilçesinde polis ekiplerince Bahattin Yorgancı Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında durdurulan araç sürücünün, Kovid-19 kapsamında temaslı olduğu tespit edildi.
İlçe Emniyet Amirliğine götürülerek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 lira para cezası uygulanan sürücü Y.S.K. hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.
Soruşturma başlatıldı
İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karantina süresi bitmeden dışarı çıktığı belirlenen Y.S.K. hakkında soruşturma başlatıldı.
İlçeye gelen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibine teslim edilen Y.S.K, Kastamonu Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.