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Hatay'da vahşet! Babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı

HATAY'dan gelen haber kan dondurdu. Para meselesi yüzünden tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren genç ardından 3. kattan aşağıya atladı.

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HATAY'ın Payas ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren kişi, 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayıp zemine düşerek ağır yaralandı.

Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde Yunus K. (28) ile babası Cezayir K. (62) arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Baba öldü oğlu ağır yaralı

Tartışmanın büyümesiyle bıçakla babasını yaralayan Yunus K, 3. kattaki evin balkonundan atladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı babayı Dörtyol Devlet Hastanesine, oğlunu da İskenderun ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Cezayir Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğlunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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