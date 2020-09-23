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Fenerbahçe'den Ze Luis - Samatta bombası

Santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce sonuçlanması için gaza basılırken Fenerbahçe Ze Luis ve Samatta'da sona yaklaştı.

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Yaptığı 13 transfere rağmen, ikinci haftada ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'nin, 9 kişi kalan Süper Lig'in yeni ekibi karşısında aldığı beraberlik, eleştirilerin erken başlamasına neden oldu.

Yönetim özellikle forvet ve kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Ze Luis ve Samatta ile görüşmeler sürerken, Fenerbahçe'nin her iki oyuncuyla ilgili önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Özellikle Samatta'nın kısa bir süre içinde açıklanabileceği gelen bilgiler arasında.

Perotti için karar haftası
Teknik heyet takımın fiziksel olarak 90 dakika boyunca ortaya koyduğu görüntüden memnun. Yeni transfer Lemos kalitesini gösterdi. Sosa ve Mert Hakan'ın süre alması Erol Bulut'u memnun etti. Herkes hazır olduğunda takımın savunma ve orta alanda sıkıntı yaşamayacağı net şekilde görüldü. Roma'nın bonservis beklediği Diego Perotti konusunda henüz son nokta konulamadı. Ancak Arjantinli yıldızla ilgili bu hafta içerisinde yine hareketlilik olabileceği kaydedildi.

Aston Villa gözden çıkardı
Samatta, Aston Villa tarafından iyice gözden düştü. İngiliz kulübü, önceki akşam oynanan Sheffield United maçında Tanzanyalı golcüyü kadroya almadı. Wesley ve Traore'nin ardından 4. forvet pozisyonuna düşen Samatta'nın Fenerbahçe ile söz kestiği belirtildi.

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