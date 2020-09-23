Süleyman Soylu kira eleştirisi yapıp polis amirlerine talimat verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis amirlerine "Özellikle kiralık evin zor bulunduğu yerlere tayin olan arkadaşlara yardımcı olun" talimatı verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: "Özellikle Doğu ve Güneydoğuda lojman konusunda çok daha fazla adım atmamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Küçük de olsa, oraya giden 4-5 yıl görev yapacak arkadaşlarımıza hem güvenli hem emin hem de aileleriyle beraber olabileceği...

''Boyuna arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz''

Bakın arkadaşlar eğer Doğu ve Güneydoğu'ya eğer bir başka vilayete bizim bakanlığımız rotasyon bakanlığıdır. Yani çakılı kadro bakanlığı değil bizim bakanlığımız. Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar; ben 4 yıldır içişleri bakanlığı yapıyorum. Boyuna arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi bir disiplinle sağlamaya çalışıyoruz.

''Hadi gitsin de Bodrum'da ev bulsun''

Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Yani sadece mesele Doğu ve Güneydoğu değil. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim.

''Mutlaka mevzuata tam hakim olun''

Onun için burada hepinize önemli görevler düşüyor. Çalışan arkadaşlarımızın moralini, performansını hem çalışma alanlarında hem de mümkünse kalabilecekleri yerlerde anlayışı gerçekleştirmeliyiz. Mutlaka mevzuata tam hakim olun. Ben özellikle ailelerinize, mesai arkadaşlarınıza tekrar şükranlarımı hürmetlerimi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum.

''Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız''

Ben bütün bu çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Son cümlelerim şunlar olacak. Bunu tüm arkadaşlarıma ifade etmeye çalışıyorum. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız."

Polis amirlerine talimat

Bakan Soylu ayrıca polis amirlerine "Özellikle kiralık evin zor bulunduğu yerlere tayin olan arkadaşlara yardımcı olun" talimatı verdi.