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Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla açıkladı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflık uygulaması ilkesi gereği yaptıkları köprü ve alt geçitlerin maliyetini pankartlarla Başkentlilerle paylaştı.

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Geçtiğimiz sene Konutkent ve Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidini tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta ise Türk Kızılayı Caddesi'nde iki adet köprülü kavşağı hizmete açtı. Köprülerin üzerine Türkiye'de ilk olan uygulama ile maliyetleri pankartlarla asıldı.

"Hesap veriyoruz"

Ankaralıları güne sürprizle başlatan ve "Hesap veriyoruz" cümlesiyle başlayan pankartlarda, yapılan köprülü kavşaklar ile alt geçitlerin maliyetleri yer aldı. Konutkent, Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidinde yer alan pankartta bu üç çalışmanın 45 milyon lira maliyetle tamamlandığı vurgulandı.

'Şeffaf yönetim' anlayışı

Türk Kızılayı Caddesi'nde geçtiğimiz hafta hizmete sunulan iki köprülü kavşağa ise "Türk Kızılayı Caddesi'ne yapılan 2 adet köprülü kavşak 26 milyon lira maliyetle tamamlanmıştır" pankartı asıldı. Belediye yetkililerinden, 'şeffaf yönetim' anlayışı ile yapılan bu uygulamanın sürdürüleceği öğrenildi.

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