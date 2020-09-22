Rusya kritik koronavirüs açıklaması: Geliştirdiğimiz aşıdan oldukça eminiz
Rusya'da aşı projesini finanse eden devlet fonu başkanı Kirill Dmitriev, Reuters'e verdiği özel röportajda, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından çok emin olduğunu ve herhangi bir terslik olması durumunda alıcılardan koruma istemediklerini ve yasal sorumluluğu paylaşacaklarını açıkladı.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 32 milyona yaklaştı, ölü sayısı ise 970 bini aştı.
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Küresel salgını durmak için düzinelerce aday insanlar üzerinde test edilirken; pazar payını ele geçirmeyi amaçlayan şirketler, yan etkilere karşı olan sorumluluğu önemli bir savaş alanı olarak görüyor.
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Dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricileri, potansiyel bir aşı geliştirme sürecini yıllardan aylara sıkıştırıldığı için söz konusu aşıların olası yan etkileri artıyor ve bu durum beklenmedik sonuçların riskini yükseltiyor.
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Bu yüzden hükümetler ve ilaç şirketleri arasındaki tazminat talepleri, tedarik anlaşması müzakerelerinde kilit nokta haline geliyor.
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