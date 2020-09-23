Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:30’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans, saat 18:00’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile video konferansla, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonla görüşecek.
Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerde Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'in yanı sıra birçok konunun ele alınması bekleniyor.