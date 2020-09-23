Ortaokul ders programı 21-25 Eylül EBA ders saatleri kaçta

EBA dersleri online olarak internet üzerinden devam ediyor. Binlerce öğrenci yüzyüze eğitim için gün sayarken bir yandan da EBA'dan derslerini takip ediyor. MEB 21-25 Eylül ortaokul haftalık ders programını yayınladı. İŞte 23 Eylül çarşamba EBA ortaokul ders programı...

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23 Eylül Çarşamba ders programı uzaktan eğitim gören binlerce öğrenci tarafında araştırılıyor. EBA üzerinden online olarak derslere katılan öğrenciler 21-25 Eylül haftası ders programını araştırıyor. İşte ilkokul öğrenci için haftalık ders programı...

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından merak edilip araştırılan ders programı ile ilgili detaylar öğrencilerle paylaşıldı. İşte, 21 Eylül EBA TV ders programı ve EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfası…

21 Eylül EBA TV ortaokul ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan TRT EBA TV ortaokul 21 Eylül ders programı şu şekilde:

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır:

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBAşifresi nasıl alınır:

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, eba.gov.tr’ye girildikten sonra, önce öğrenci butonuna sonra EBA Hesabı Oluştur butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:



-EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

-e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas

-EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

-Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve Şifre Oluştur butonuna tıkla.

-Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

-Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında Ana Sayfaya ulaşılıyor.

https://giris.eba.gov.tr/

Öğrencilerin şifre almak için başvuracağı ikinci yöntem ise velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla.

-Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.