BIST 1.105
DOLAR 7,68
EURO 8,99
ALTIN 465,76
HABER /  GÜNCEL
ADV Söz Konusu Lastikse Lastikborsası

Bir günde 5 kişiye kapkaç yaptılar

İhlas Haber Ajansı

Adana’da bir günde 5 şahsın cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki 2 kişi tutuklandı.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bir günde kapkaç yöntemiyle 5 kişinin cep telefonunun çalınmasının ardından harekete geçti. Polis olayların olduğu yerde güvenlik kamerası incelemesi yaptığında zanlıların motosikletle kapkaç olaylarını gerçekleştirdiğini, bundan yaklaşık 6 ay öncede yine sabahtan akşama kadar 4 ayrı kapkaç olayına karışan ve yakalanıp tutuklanan zanlılar İ.C. (17) ile M.B.'nin (17) olduğu tespit edildi.

Polis bu saptamaların üzerine zanlıların cezaevinden çıkıp çıkmadığını kontrol etti. Polis zanlıların 1.5 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığını belirledi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis zanlıların Yüreğir ilçesin Güzelevler Mahallesindeki evine baskın yapıp gözaltına aldı. Zanlıların yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlıların çok sayıda kaydı ve uyuşturucu bağımlıları olduğu öğrenildi. Zanlılar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu kira eleştirisi yapıp polis amirlerine talimat verdi
Dolarda yeni zirve! Rekor üstüne rekor kırıyor: 7,68'in üzerine çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ucuz doğalgaz faturası için tarih verdi
Erol Mütercimler hakkında iddianame! 1.5 yıla kadar hapis istemi
Bill Gates'ten korona senaryosu! Salgının biteceği tarihi açıkladı
İstanbul'da yeni dönem! HES kodu olmayan giremeyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Cezaevi virüs izni uzayacak mı Adalet Bakanlığı bilgisi
Ortaokul ders programı 21-25 Eylül EBA ders saatleri kaçta
Hastanelerde kullanılan birçok antiseptik dezenfektan sahte
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik görüşme
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla açıkladı
Masumlar Apartmanı kitap özeti konusu nedir?
Yorumlar