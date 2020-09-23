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Şota Arveladze koronavirüse yakalandı

Türk futboluyla özdeşleşen, Özbekistan ekiplerinden Pahtakor'u çalıştıran teknik direktör Şota Arveladze koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

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Özbek spor basınına göre, Gürcü teknik adam izolasyon altına alınacak ve Pahtakor'un yarın İran'ın Shahr Khodrou kulübüne karşı oynayacağı Asya Şampiyonlar Ligi grup maçında kulübede olmayacak.

Bugüne kadar toplam vak'a sayısının 53 bin 051 olduğu Özbekistan'da, 49 bin 224 kişinin korona virüs tedavisi tamamlandı. Ülkede korona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 443'e ulaştı.

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