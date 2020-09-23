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Slaven Bilic Premier Lig'i karıştırdı: Federasyon soruşturma açtı

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, İngiltere'de hakemle tartışmaya girdi. Tecrübeli teknik adam, oyuncusunun kırmızı kart görmesi sonrası sahaya indi. Hakeme tehditler savurduğu iddia edilen Bilic hakkında soruşturma açıldı.

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İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Everton’a 5-2 kaybeden West Bromwich’te teknik direktör Slaven Bilic’in başı, gördüğü kırmızı kart nedeniyle derde girdi. Goodison Park'taki maçta konuk ekip West Bromwich 10. dakikada Diangana'nın golüyle öne geçmiş ardından 31’de Lewin ve 45’te James Rodriguez’in golleriyle devreyi 2-1 geride kapatmıştı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Kieran Gibbs’in kırmızı kart görmesiyle adeta çılgına dönen Slaven Bilic sahaya inerek hakem Mike Dean’in üzerine yürümüş ve tepki göstermişti.

Yaşanan bu tartışma sonrası Mike Dean, kırmızı kart çıkardığı Bilic’i tribüne göndermişti. Kieran Gibbs’in James Rodriguez’e yaptığı hareketin kırmızı kartı gerektirmediğini düşünen Bilic’in soyunma odasına doğru yönelen hakeme tehditler savurduğu iddia edilmişti.

Perşembe gününe kadar savunması istendi

Hafta sonu yaşanan bu görüntüleri ve hakem raporlarını inceleyen İngiltere Futbol Federasyonu Bilic hakkında soruşturma açılması kararı aldı. Disiplin talimatına aykırı hareket etmekle suçlanan Bilic uygunsuz davranış ve hakaretleri nedeniyle soruşturmaya alınacak. Federasyon, yaptığı yazılı açıklamayla West Bromwich Teknik Direktörü Slaven Bilic'in perşembe gününe kadar savunmasını yapması gerektiğini duyurdu.

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