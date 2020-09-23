Amozon Prime'nın Türk dizisi dünyada bir ilk olacak! Kadrosunda Binnur Kaya'da var
Kısa bir süre önce Türkiye'de faaliyete başlayan Amozon Prime'nın ilk Türk dizisi belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan online dizi ve film platformu Amozon Prime'den müjdeli haber geldi. Amozon ilk Türk dizisinin hazırlıklarına başlandı.
Amazon Türkiye’nin ilk Türk dizisi Artı'nın oyuncu kadrosu şekillenirken proje için geri sayım başladı. Diziyi ‘Enigma' adında yapay bir zeka yönetecek.
Yapay zeka ile hazırlanacak olan Artı dizisinin çekimleri önümüzdeki aylarda başlayacak. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan dijital dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan üstlenecek.
Dizinin en dikkat çeken özelliği ise izleyicilerin kendi karakterlerini oluşturabilmesi ve hikayelerini yazabilmesi olacak. Projenin ilk karakterlerini Erzincan’dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak.