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Ankara'da sağlıkçılara saldırı soruşturmasında 5 gözaltı

ANKARA’da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Zanlılardan 5'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Neler yaşanmıştı?

Keçiören'de bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden kişinin yakınları ölüm haberini almalarının ardından acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Sağlık çalışanlarının acil kapısının arkasına sedye koyarak saldırıdan korunmaya çalışmasına yönelik görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

''Konunun takibinde kararlıyız”
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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