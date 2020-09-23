İBB burs başvurusunda gererken belgeler neler?

2020 İBB burs başvuruları 15 Eylül'de başladı başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. 6 Şubat'a kadar devam edecek. İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen 30 bin öğrenciye verilecek olan İBB bursları için gerekli belgeler neler, ve kaç para İBB bursu veriliyor?

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı İBB burs projesine yoğun başvuru ve talep var. 30 bin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine ödenecek olan İBB bursu başvuruları 15 Eylül'de başladı ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Birçok üniversite öğrenci İBB bursundan yararlanmak ve başvuru yapmak için İBB burs başvurusu için gerekli belgeleri araştırıyor. İBB burs ödemesi yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olacak. İşte İBB bursu hakkında merak edilenler...

İBB burs başvurusu nasıl yapılır:

İBB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girmeleri gerekir.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İBB bursu ne kadar:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başlatılan projeyle; ihtiyaç sahipliği veya ailevi durum kriterlerine göre sıralanacak 30 bin gence Eğitim Yardımı verilecek. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödendi.

İBB burs başvuru tarihleri:

İBB burs başvuruları 15 Eylül - 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

İBB bursu başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İstenilecek Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.

- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Değerlendirme Yöntemi

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır. Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.