Avustralya tarihindeki en büyük toplu karaya vurma olayı: 380 balina yok oldu

AVUSTRALYA'nın Tasmanya Adası'nın kumluk sığ sularında mahsur kalan pilot balinaları kurtarma çalışmaları devam ederken bir başka felaket vuku buldu. Bölgeye yakın bir noktada mahsur kalan balina sürüsünün 500’e yakın olduğu, 380’inin de öldüğü ifade edildi.

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Tasmanya'nın ücra batı yakasında etrafı kayalarla çevreli kumluk sığ sularında mahsur kalan pilot balinaların sayısının 270’den çok daha fazla olduğu tespit edildi. Daha çok pilot balinanın ölü bulunmasıyla birlikte mahsur kalan balina sayısının yaklaşık olarak 500 olduğu tahmin edilirken, ülke tarihinde en büyük toplu kıyıya vurma olayı olarak kayıtlara geçti.

Tasmanya adasının uzak batı kıyısındaki Strahan kasabası yakınlarında pazartesi günü bulunan 270 pilot balinanın kurtarma çalışmaları devam ederken, bugün havadan yapılan çekimlerde söz konusu bölgenin güneyinde 200 balinanın daha mahsur kaldığı belirtildi.

"Çoğu ölmüş gibi gözüküyordu"

Kurtarma ekibi AFP'ye yaptığı açıklamada, tüm kurtarma çabalarına rağmen daha çok balinanın öldüğünü belirtti. Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi yöneticisi Nic Deka, "Havadan bakınca kurtarılmalarını sağlayacak şartlar yok gibiydi. Çoğu ölmüş gibi gözüküyordu" dedi.

The race is on to save a pod of pilot whales beached on a remote sandbar off Australia's island of Tasmania https://t.co/nEQtQCVgh6 pic.twitter.com/Bc4iyqg25U — Reuters (@Reuters) September 22, 2020

"Şu an elimizde daha doğru bir sayı var ve 380 balinanın öldüğünü doğrulayabiliriz" ifadesini kullanan Deka, “30’u daha hayatta ve iyi haber de 50’sini kurtardık” diye ekledi.

Daha iyi bir değerlendirme için bölgeye bir teknenin ve ekibin gönderileceğini anlatan Deka, ilk tespit edilen sürüden 30 balinanın okyanusa götürüldüğünü ancak birkaçının tekrar karaya oturduğunu söyledi.

"cesetlere ne yapacağımızı düşünüyoruz"

"Zaman geçtikçe, daha çok yoruluyorlar ve hayatta kalma şansları azalıyor" diyen Deka, "Daha fazlasını kurtarmayı beklemiyoruz ancak biz daha çok cesetlere ne yapacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Bilim için gizemini sürdürüyor

Dünya tarihinde de en büyük kıyıya vurma olaylarından biri olan bu olay, bilim insanları için bir gizem olarak ilgi çekmeye devam ediyor. Southern Cross Üniversitesi Balina Araştırma Grubu’ndaki Prof. Peter Harrison, “Kesinlikle büyük bir olay ve bu kadar çok balinayı kaybediyorsak da ciddi bir endişe kaynağı" diyerek, şunları söyledi:

Genel olarak bu kıyıya vurma olayı gibi onları kötü durumlardayken görüyoruz. Kesinlikle Avustralya sularındaki bu balinaları anlamak için araştırmaya daha çok ihtiyaç var.

En büyük olay en son ne zaman olmuştu?

Avustralya'da toplu kıyıya vurma olaylarının yüzde 80'i Tasmanya Adası'nda meydana gelirken, adada en büyük kıyıya vurma olayı 294 pilot balinayla 1935'te olmuştu. Bir sonraki en büyük kıyıya vurma olayı ise 200 balinayla 2009'daydı.