Avustralya tarihindeki en büyük toplu karaya vurma olayı: 380 balina yok oldu

Tasmanya'nın ücra batı yakasında etrafı kayalarla çevreli kumluk sığ sularında mahsur kalan pilot balinaların sayısının 270’den çok daha fazla olduğu tespit edildi. Daha çok pilot balinanın ölü bulunmasıyla birlikte mahsur kalan balina sayısının yaklaşık olarak 500 olduğu tahmin edilirken, ülke tarihinde en büyük toplu kıyıya vurma olayı olarak kayıtlara geçti.

Tasmanya adasının uzak batı kıyısındaki Strahan kasabası yakınlarında pazartesi günü bulunan 270 pilot balinanın kurtarma çalışmaları devam ederken, bugün havadan yapılan çekimlerde söz konusu bölgenin güneyinde 200 balinanın daha mahsur kaldığı belirtildi.

"Çoğu ölmüş gibi gözüküyordu"

Kurtarma ekibi AFP'ye yaptığı açıklamada, tüm kurtarma çabalarına rağmen daha çok balinanın öldüğünü belirtti. Tazmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi yöneticisi Nic Deka, "Havadan bakınca kurtarılmalarını sağlayacak şartlar yok gibiydi. Çoğu ölmüş gibi gözüküyordu" dedi.

