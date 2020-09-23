Binlerce müridi var! Sahte peygambere büyük operasyon

Rusya'da kendini İsa Peygamber'in yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan Sergei Torop adlı bir tarikat lideri Sibirya'da özel güçlerin düzenlediği büyük bir operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda Sibirya'nın derinliklerinde 30 yıldır faaliyet gösterdiği belirtilen tarikatın lideri, eski polis memuru Torop'la birlikte iki yardımcısının da gözaltına alındığı açıklandı.