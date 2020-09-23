İzmir'de toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı, yolcular tedirgin

İzmir'de, özellikle yoğunluğun arttığı sabah ve akşam işe giriş-çıkış saatlerinde, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Önlemlere uyulmadığı için tedirgin olduklarını söyleyen yolcular, sefer sayılarının artırılmasını talep etti.

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İzmir'de sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma kullanan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görülürken, hem sabah hem de akşam iş giriş-çıkış saatlerinde koronavirüs önlemleri yok sayıldı. Toplu taşımayı kullanan yolcular da yaşanan yoğunluktan dolayı virüs korkusu yaşadıklarını dile getirdi. İZBAN, metro, tramvay ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgelerde toplu ulaşıma binmek için bekleyenlerin, sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Virüsle mücadele çalışmaları sürerken, yolcuların yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe saydığı anlar, kameralara da yansıdı.

'Sefer sayıları arttırılmalı'

Yaşanan yoğunluk nedeniyle toplu ulaşımda zor anlar yaşadığını ifade eden yolculardan Umut Tutcu (23), İZBAN'ı çok sık kullandığını dile getirerek sefer aralıklarının artırılması gerektiğini söyledi. Tutcu, "İlk başlarda insanlarda bir korku vardı. O korkunun etkisiyle insanlar çok bilinçli davrandılar ama insanlar biraz daha kanıksadı ve alışkanlıklarından vazgeçmiyor. İnsanlar özgürlüklerine düşkün olduğu için artık çok da dikkat etmiyor. Sosyal mesafeyi korumak çok önemli ama ne kadar söylesek de insanlar bu durumu kayıtsız kalmaya başladı. Ben daha çok İZBAN ve vapur kullanıyorum. Mesai giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk oluşuyor ve sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Özellikle büyükşehirlerde buna uymak, dikkat etmek çok güç. İzmir'de İZBAN seferleri çok seyrek. Özellikle metro ile kıyasladığımızda daha seyrek. Sefer sayıları artırılabilir. En azından sabah saatlerinde ve akşam iş çıkış saatlerinde bu uygulanırsa, kendiliğinden sosyal mesafe oluşacaktır. Herkes işe gitmeye çalışıyor. Bu noktada bütün önlemler alınmalı. Her şeyi insanlardan beklemek doğru olmaz" dedi.

'Toplu ulaşımı kullanmaya çekiniyoruz'

Köyde yaşadığını ve kalabalık ortamlardan genelde uzak kaldığını dile getiren Ahmet Cengiz (43), kent merkezine geldiğinde gördüğü manzara karşısında üzgün olduğunu belirterek, "Herkes kurallara uymalı. Kimse maskesiz dolaşmamalı ve sadece işi olan dışarı çıkmalı. Üzücü bir olay. İş başvurusu için merkeze indik. Menemen'de köyde yaşıyorum. Köyde bu tür olaylarla karşılaşmadığımız için şehirde bu kadar dikkatsiz davranılmış olması üzücü geliyor. Toplu ulaşımı kullanmaya çekiniyoruz. Bugün bindik, çok kalabalıktı. Toplu ulaşımda yolcu sayısının azaltılması gerekiyor. Toplu taşıma araçlarının da bu kurala uygun yolcu alarak dikkat etmesi gerekiyor. Minibüsler de çok sayıda yolcu alıyor. Özellikle bu konuya minibüs şoförlerinin dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Şinası Modur (46) ise "Toplu ulaşımda kesinlikle sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. İnsanlar da dikkat etmediği için sağlık personeli oldukça zor günlerden geçiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler anlatılıyor, virüsün önlenmesi için gerekli açıklamaları yapılıyor, uyarılarda bulunuyor ama insanlar yine kendi bildiğini yapmaktan geri kalmıyor. Bir laf vardır; 'İmam ne derse desin, cemaat yine bildiğini okur.' Milletimiz şu an aynı bu şekilde, bu işin sonu nereye varır bizler de bilmiyoruz. Herkes bildiğini yapıyor" dedi.