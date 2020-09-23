Damla Can kimdir kaç yaşında hangi yıl Survivor'da yarıştı?

Eski Survivor yarışmacısı Damla Can ile Murat Ceylan arasında yeni bir aşk iddiası günün konusu oldu. Peki 2016 yılında Survivor'da yarışan Damla Can kimdir, kaç yaşında?

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Sevgilisi Lera Marchuk ile yollarını ayıran Murat Ceylan ile 2018 yılında survivor'da beraber yarışan Damla Can'ın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. İkili geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıdı. Peki Damla Can kimdir? İşte merak edilenler...

7 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 yarışmasına Damla Can gönüllüler takımından dahil olmuştur. Oldukça başarılı olan isim finale kadar kalmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır.

Survivor'da şansını yeniden denemek isteyen başarılı yarışmacı Damla, Survivor 2018 All Star takımında da çok daha hırslı ve hızlı bir şekilde yarışmıştır. Fakat 2018 All Star'da da birinci olamamıştır. Buna rağmen başarısıyla çok dikkat çekmiştir.





