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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Anadolu Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda, aralarında el yapımı patlayıcıların da bulunduğu mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, komandolar tarafından tespit edilen sığınak ve mağaralarda yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 10 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 EYP düzeneği, 4 havan mühimmatı, 1 havan nişangahı, 2 RPG-7 sevk fişeği, 81 mühimmat kovanı, 1 dürbün, 1 telsiz, 1 güneş enerjili power bank, 1 hilti, 1 dört bölmeli komuta çadırı ve 800 litre akaryakıt ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.

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