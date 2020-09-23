Galatasaray ile adı anılan Mario Götze'den kötü haber

Galatasaray ile anılan Mario Götze'ye Bayern Münih talip oldu. Teknik direktör Hansi Flick, telefon görüşmesi yaptığı Götze hakkındaki kararını fiziksel durumunu öğrendikten sonra verecek.

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Orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray, gündemine birçok önemli ismi dahil etmişti. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği yıldızlardan birinin de Borussia Dortmund'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Mario Götze olduğu iddia ediliyordu. Alman futbolcu hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Bild'de yer alan habere göre; Alman devi Bayern Münih'in deneyimli hocası Hansi Flick oyun stilini çok beğendiği Mario Götze'ye, transferini konuşmak ve projelerinden bahsetmek için telefon etti. Haberde Flick'in çok istediği yıldız futbolcu için Bavyera kulübünün yöneticilerini ikna etmek zorunda olduğuna vurgu yapıldı.

Sportif direktörden olumsuz yanıt

Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performansa imza atamayan Götze'nin transferine, özellikle sportif direktör Salihamidzic'in sıcak bakmadığı bildirildi.