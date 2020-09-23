Batmanlı genç pandemiyi fırsata çevirdi! Teklif yağıyor

Devletin yatırımcıya başta arsa olmak üzere sigorta ve vergi indirimi, makine ve ekipman desteği sunduğunu vurgulayan Kaya, ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) kredi aldıklarını kaydetti.