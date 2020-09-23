Batmanlı genç pandemiyi fırsata çevirdi! Teklif yağıyor
Batman'da 3 yıl önce ambalaj fabrikası kuran girişimci Cemal Kaya'nın ürettiği ürüne yurtdışından adete teklif yağıyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması ve işsizliğin azaltılması amacıyla yürürlüğe konulan teşvik uygulamasından yararlanan Kaya, Batman Organize Sanayi Bölgesinde 30 kişinin istihdam edildiği 3 bin metrekare kapalı alana ambalaj fabrikası kurdu.
Ürettiği 15 çeşit plastik poşet ve ambalaj ürünlerini yurt içindeki firmalara satan Kaya, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla ekonominin durgunlaştığı dönemde krizi fırsata dönüştürdü.
Cemal Kaya devletin bölgeye yatırım yapan girişimci ve firmalara büyük destek sunduğunu belirterek, kendisinin de teşvik uygulamasından yararlanarak işini büyüttüğünü söyledi.
Devletin yatırımcıya başta arsa olmak üzere sigorta ve vergi indirimi, makine ve ekipman desteği sunduğunu vurgulayan Kaya, ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) kredi aldıklarını kaydetti.