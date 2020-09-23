BIST 1.106
DOLAR 7,69
EURO 9,00
ALTIN 465,91
HABER /  DÜNYA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye-Yunanistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini belirtti.

Abone ol

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilim sonrası iki ülkenin askeri heyetleri başlatılan teknik görüşmeler devam ediyor...

NATO'dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. 

İlerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, iki ülkenin askeri heyetleri arasında şu ana kadar birkaç görüşme gerçekleştiği ve ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Stoltenberg, geçtiğimiz haftalarda Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmayı önlemek için ihtilafların giderilmesine yönelik bir mekanizması kurulması kapsamında görüşmeler yapıldığını duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Batmanlı genç pandemiyi fırsata çevirdi! Teklif yağıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kana bulayacaktı! 'Baver-Çektar' kod adlı terörist tutuklandı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan Süleyman Soylu'ya yanıt
Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel için 10 yıl hapis istemi
TÜİK elektrik ve doğalgaz zamlarını açıkladı: elektrik yüzde 32,3 doğalgaz 34,7
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Ankara'da sağlıkçılara saldırı soruşturmasında 5 gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten temizlik işçisi takdir topladı
Sanatçı Halil Sezai'nin avukatlarından tutukluluk kararına itiraz
Galatasaray'a Mario Götze'den kötü haber: Alman ekibi talip oldu
Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu mescidin izlerini arıyorlar
Anayasa Mahkemesi'nden 'süresiz nafaka' kararı!
Cezaevi virüs izni uzayacak mı Adalet Bakanlığı bilgisi
Yorumlar 1 yorum