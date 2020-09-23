NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye-Yunanistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini belirtti.

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilim sonrası iki ülkenin askeri heyetleri başlatılan teknik görüşmeler devam ediyor...

NATO'dan görüşmelerdeki son duruma ilişkin dikkat çeken açıklama geldi.

İlerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, iki ülkenin askeri heyetleri arasında şu ana kadar birkaç görüşme gerçekleştiği ve ilerleme kaydedildiğini söyledi.