BIST 1.105
DOLAR 7,69
EURO 9,00
ALTIN 465,67
HABER /  YEREL

Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten temizlik işçisi takdir topladı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da temizlik işçisi, işini yaptığı sırada ağacın dibinde bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti, takdirleri topladı.

Abone ol

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde çalışan temizlik işçisi Numan Aktan, görevini yaptığı sırada bir ağacın dibindeki poşeti fark etti. Poşetin içerisinin para dolu olduğunu gören temizlik işçisi, durumu önce amirine daha sonra da polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, para dolu poşetle birlikte işçi Numan Aktan'ı Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirdi. Polis merkezinde para dolu poşeti teslim alan ekipler, paranın sayılmasının ardından tutanak hazırlayarak sahibini aramak için çalışmalara başladı.

İfadesi alınan temizlik işçisi Numan Aktan, işlemlerin tamamlanmasının ardından görevine geri döndü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Binlerce müridi var! Sahte peygambere büyük operasyon Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kana bulayacaktı! 'Baver-Çektar' kod adlı terörist tutuklandı
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan Süleyman Soylu'ya yanıt
Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel için 10 yıl hapis istemi
TÜİK elektrik ve doğalgaz zamlarını açıkladı: elektrik yüzde 32,3 doğalgaz 34,7
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Ankara'da sağlıkçılara saldırı soruşturmasında 5 gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Sanatçı Halil Sezai'nin avukatlarından tutukluluk kararına itiraz
Galatasaray'a Mario Götze'den kötü haber: Alman ekibi talip oldu
Osmanlı'nın ilk hutbesinin okunduğu mescidin izlerini arıyorlar
Anayasa Mahkemesi'nden 'süresiz nafaka' kararı!
Damla Can kimdir kaç yaşında hangi yıl Survivor'da yarıştı?
Atiye 3. sezon ne zaman başlıyor Netflix son bilgi geldi
Yorumlar