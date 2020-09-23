Atiye 3. sezon ne zaman başlıyor Netflix son bilgi geldi

Dünyanın Uyanışı kitabından uyarlanan Netflix dizisi Atiye'nin 8 bölümlük 2. sezonu yayınlandı. Dizinin hayranları şimdiden Atiye 3. sezon ne zaman araştırmasına başladı. Beren Saat ile Mehmet Günsür'un yer aldığı Atiye dizisi hakkında son bilgiler...

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Atiye 2. sezonu ile Netlix'in en çok izlenen yerli dizileri arasında zirvede yerini aldı. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezon yayın tarihi araştırılıyor. Atiye'nin üçüncü sezonu için geri sayım başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Atiye 3. sezon belli mi: Dizinin üçüncü sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, diğer sezonlarda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilecek.

Dizinin yeni sezonu hakkında ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Atiye konusu nedir: İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor.

Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.