Rus muhalif lider Navalny zehirlendikten 32 gün sonra taburcu edildi

Rus muhalif lider Aleksey Navalny, Noviçok'la zehirlendikten 32 gün sonra Berlin'deki Charite Hastanesi'nden taburcu edildi.

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Charite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Hastanın kaydettiği ilerlemeye mevcut durumuna bakıldığında doktorlar Navalny'nin hiçbir kalıcı etki olmadan iyileşebileceğine inanıyor. Ancak ciddi zehirlenmenin potansiyel uzun süreli etkilerini yok saymak için henüz çok erken" denildi.

Ne olmuştu?

Navalny, Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk kentinden taşınmıştı. Navalny, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalny'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalny, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalny'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalny'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.