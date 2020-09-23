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Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi transfer etti

Demirören Haber Ajansı

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

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