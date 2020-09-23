Dolarda yeni zirve! Rekor üstüne rekor kırıyor: 7,69'un üzerine çıktı

Perşembe açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru bu sabah 7,69'un üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.Abone ol
En yüksek seviyesini 7,6935 ile gören Dolar/TL kurundaki baskı, yarınki Merkez Bankası toplantısında faiz kararı çıkmaması endişesi ile sürüyor.
Son durum
Saat 11:30'da 7.67 civarındaydı
Türk Lirası, 2020 yılında yüzde 22, son 5 yılda ise yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.
Son iki ayın en yüksek seviyeleri
ABD ekonomisinde enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler, doların küresel çapta son iki ayın en yüksek seviyeleri görmesine sebep oldu.
23 Eylül altın fiyatları
Gram altın 465 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını 3.110 liradan satılıyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk algısına yön verdiğini belirterek, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.