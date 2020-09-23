Dolarda yeni zirve! Rekor üstüne rekor kırıyor: 7,69'un üzerine çıktı

Perşembe açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru bu sabah 7,69'un üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.

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En yüksek seviyesini 7,6935 ile gören Dolar/TL kurundaki baskı, yarınki Merkez Bankası toplantısında faiz kararı çıkmaması endişesi ile sürüyor.

Son durum

Saat 11:30'da 7.67 civarındaydı

Türk Lirası, 2020 yılında yüzde 22, son 5 yılda ise yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Son iki ayın en yüksek seviyeleri

ABD ekonomisinde enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler, doların küresel çapta son iki ayın en yüksek seviyeleri görmesine sebep oldu.