Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin bir son dakika açıklaması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Açıklamada "Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır" denildi.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 22 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Tespit edilen bulgular ışığında soruşturmanın her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Eylül'de Keçiören ilçesi Hisar mahallesi Bağlar caddesi açık arazi içerisinde Gülay Uygun'un ateşli silah yaralanması sonucu ölü olarak bulunduğunun bildirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır"

Avukatı aracılığıyla kayıp başvurusu yapılan Gülay Uygun'un cep telefonunun son baz bilgisi tespit edilerek, aynı gün cesedine avukatı aracılığıyla ulaşıldığı belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve 6 adet fisek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan 9 kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır" denildi.

Mukayese elverişli parmak izi yok

Gülay Uygun'un cep telefonu imajı alınıp incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtilerek, "İnceleme ve raporlama işlemleri devam etmektedir. Olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 7,65 mm tabanca ile kovan üzerinde kriminal inceleme yaptırılmış, olay yerinde bulunan kovanın bu tabanca ile atıldığı tespit edilmiştir. Tabanca üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilememiştir" denildi.

2 sayfalık notun incelemesi sürüyor

Gülay Uygun'un HTS kayıtlarının temini için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Müzekkereye cevap verildikten sonra gerekli inceleme ve analiz işlemleri yapılacaktır. Otopsi işlemleri esnasında Gülay Uygun'dan alınan kan örneği ile olay yerinden temin edilen bulgu ve materyaller üzerinde mukayeseli inceleme yapılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Ölü muayenesi ve otopsi neticesinde Gülay Uygun'un kafa sağ temporal üst bölgede giriş ve oblik seyirle sol temporal bölgede çıkış olmak üzere tek bir ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkışı tespit edilmiştir. Biyolojik ve kimyasal incelemelerin tamamlanmasından sonra ayrıntılı olarak tanzim edilecek otopsi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilecektir. Olay yerinde ele geçirilen iki sayfalık intihar mektubu olarak değerlendirilen not aslı alınmış, not aslı üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasından sonra, notta yer alan yazıların Gülay Uygun'un eli ürünü olup olmadığı yönünde kriminal inceleme yapılmasına dair gerekli talimat verilmiş olup bu kapsamda incelemeler devam etmektedir."