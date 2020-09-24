Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'la ilgili bomba açıklama savcılık duyurdu
ANKARA savcılığı Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüyle ilgili bir noktayı aydınlattı. Gülay Uygun öldürüldü mü intihar mı etti sorusuna yanıt veren açıklama yeni geldi.
ANKARA'da Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası soruşturma devam ederken, şüphelilerden Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümü şüphe yaratmıştı. Soruşturmayı cinayet büro ekipleri üstlenirken, baba ve oğulun swap örnekleri alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün yaptığı açıklama ile Gülay Uygun'un ölümündeki bir sırrı açığa çıkardı. Gülay Uygun intihar mı etti öldürüldü mü sorusuna yanıt veren açıklama bugün yapıldı. İşte Gülay Uygun olayıyla ilgili son dakika gelişmesi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 22 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Savcılığın açıklamasındaki en önemli bölüm ise Gülay Uygun'un elinden alınan swap örneklerinin sonuçları ve silahtaki parmak izlerine ilişkin oldu.
Gülay Uygun'un el swaplarından çıkan sonuç
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 17 Eylül'de Keçiören ilçesi Hisar mahallesi Bağlar caddesi açık arazi içerisinde Gülay Uygun'un ateşli silah yaralanması sonucu ölü olarak bulunduğunun bildirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gülay Uygun'un cep telefonunun son baz bilgisi tespit edilerek, aynı gün cesedine avukatı aracılığıyla ulaşıldığı belirtilen açıklamada yeni gelişme şöyle duyuruldu:
*"Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve 6 adet fisek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan 9 kişinin el swapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el swaplarında atış artığına rastlanılmıştır".
Silahtaki parmak izleri kuşkulu
Gülay Uygun'un cep telefonu imajı alınıp incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:
*"İnceleme ve raporlama işlemleri devam etmektedir. Olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 7,65 mm tabanca ile kovan üzerinde kriminal inceleme yaptırılmış, olay yerinde bulunan kovanın bu tabanca ile atıldığı tespit edilmiştir. Tabanca üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilememiştir".