Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'la ilgili bomba açıklama savcılık duyurdu

ANKARA'da Aleyna Çakır'ın ölümü sonrası soruşturma devam ederken, şüphelilerden Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölümü şüphe yaratmıştı. Soruşturmayı cinayet büro ekipleri üstlenirken, baba ve oğulun swap örnekleri alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bugün yaptığı açıklama ile Gülay Uygun'un ölümündeki bir sırrı açığa çıkardı. Gülay Uygun intihar mı etti öldürüldü mü sorusuna yanıt veren açıklama bugün yapıldı. İşte Gülay Uygun olayıyla ilgili son dakika gelişmesi.