Aleyna Çakır olayını Müge Anlı bıraktı dendi: Vazgeçmem namussuzluk olur

Şimdiye kadar birçok gizemli cinayetin çözülmesine yardımcı olan Müge Anlı, bir süredir ATV'deki programında Aleyna Çakır cinayetini işledi. Hatta Çakır'ın cinayetine dair birçok sır perdesini aralayan Anlı, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun ve çevresi tarafından da tehdit edildiğini söyledi. Dünki canlı yayına ise Çakır'ın ailesini çıkarmadı ve bir süre dosyayı rafa kaldırdığını söyledi. Müge Anlı bugün canlı yayına yeniden Aleyna'nın ailesini çıkardı ve açıklamalar yaptı.