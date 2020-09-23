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Berker Başmanav kimdir yaşı kaç Masterchef Berker Yemekteyiz'e katılmış

Masterchef 2020 Türkiye TV8 ekranlarında tam gaz devam ederken dikkat çeken isimlerden biri de Berker Başmanav oldu. 24 yaşında olan Masterchef Berker, daha önce Yemekteyiz programına katılmış. Aslen Sakaryalı olan Berker, 5 yıl profesyonel aşçılık yapmış.

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Masterchef Türkiye heyecan dolu yarışmaları ile devam ederken yarışmanın dikkat çeken isimleri de zaman zaman izleyenler tarafından araştırılıyor. Bu hafta tavırları ve söyledikleri ile şimşekleri üzerine çeken yarışmacı Berker Başmanav oldu. Aslen Sakaryalı olan Masterchef Berker 24 yaşında ve 5 yıldır bu mesleği profrsyonel olarak yapıyor. Kendini finalde gördüğünü söyleyen Masterchef Berker bir dönem Yemekteyiz'e de katılmış ve şansını denemiş. 

Yedeklerden ise Berker Başmanav kadroya katıldı. Peki, MasterChef Berker kimdir, kaç yaşında? İşte 24 yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler…

Masterchef Berker kimdir: MasterChef 2020 kadrosunda yedeklerden dahil olan Berker Başmanav 24 yaşında. Sakarya Hendekli olan Berker’in beş yıl profesyonel aşçılık geçmişi bulunuyor. Yarışmacı aynı zamanda evde butik pastalar yaptığını da aktardı.

Berker Başmanav yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

MasterChef 2020 kadrosunda yedeklerden dahil olan Berker Başmanav 24 yaşında. Sakarya Hendekli olan Berker’in beş yıl profesyonel aşçılık geçmişi bulunuyor. Yarışmacı aynı zamanda evde butik pastalar yaptığını da aktardı.

Berker Başmanav yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

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