Mersin'de kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri düzenlendi

MERSİN'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda Mersin Valiliği de yeni bir karar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmak için kamu kurum ve kuruşlarındaki mesai saatlerini düzenledi.

Buna göre, kentteki mesai saatleri 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren 08.30-17.30 olarak belirlendi.