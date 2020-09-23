Araç sahipleri dikkat! Benzinden sonra motorine de indirim geldi

Motorinde gece yarısından geçerli olmak üzere 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşti.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), "24/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." açıklaması yaptı.

Öte yandan dün benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



24/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 11 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) September 23, 2020