Araç sahipleri dikkat! Benzinden sonra motorine de indirim geldi

Motorinde gece yarısından geçerli olmak üzere 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşti.Abone ol
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), "24/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." açıklaması yaptı.
Öte yandan dün benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapılmıştı.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) September 23, 2020
24/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 11 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.