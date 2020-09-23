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Araç sahipleri dikkat! Benzinden sonra motorine de indirim geldi

Motorinde gece yarısından geçerli olmak üzere 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşti.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), "24/09/2020  tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 11 KRŞ/LT  pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." açıklaması yaptı.

Öte yandan dün benzinin litre fiyatına 19 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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