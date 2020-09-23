Samsun'dan kahreden haber! Şehri ebe koronavirüse yenik düştü

SAMSUN’da bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan 46 yaşındaki Şehri Kayhan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Şehri Kayhan (46), 4 Eylül’de geldiği Alanya’da koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendi. Aynı zamanda astım hastası da olan Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kayhan bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kayhan’ın cansız bedeni hastanedeki sağlıkçılar tarafından yapılan uğurlama töreninin ardından defnedilmek üzere Mersin’e gönderildi.